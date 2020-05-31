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В Роспотребнадзоре COVID-19 связали со свертываемостью крови

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Врачи на ранних стадиях изучения COVID-19 считали эту болезнь пневмонией. Однако недавно выяснилось, что опасный недуг, вызываемый коронавирусной инфекцией, может быть связан с нарушением свертываемости крови и особенностями сосудов у некоторых людей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия 24».

По ее словам, «совсем недавно, а для болезни это очень недавно — полтора месяца, стало понятно, что это патогенез».

«Патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Сейчас ученые пытаются понять, как коронавирус влияет на человеческий организм после выздоровления, добавила Попова. Однако на это потребуется много времени.

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