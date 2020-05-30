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2012922

Ливни затопили подмосковное Нахабино

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© vk.com

© vk.com

Поселок Нахабино под Красногорском буквально затопило после ливня, обрушившегося 29 мая на Москву и Подмосковье.

По информации Life Shot, в округе зафиксировано 24 зоны подтопления, а уровень воды в реках поднялся до метра.

Как рассказала паблику местная жительница, ее дом затопило почти под самую крышу, спасти почти ничего не удалось. Она добавила, что ушло под воду много домов, людям приходилось ночевать на улице.

По словам местных жителей, поскольку вода подступила в считанные минуты, им приходилось в спешке хватать документы и спасать животных.

Местные власти обещают разместить в гостинице всех, у кого затопило дома, пишет паблик. В настоящее время МЧС устанавливает причины произошедшего.

Как сообщает РЕН ТВ, также ушли под воду дачные участки в Сергиевом Посаде. Теперь местные жители не могут покинуть свои дома. Добраться до магазина, например, можно только вплавь.

При этом синоптики предупреждают, что новый ураган может обрушиться на регион уже сегодня вечером.

Ранее синоптики спрогнозировали сроки окончания рекордного ливня в Москве.

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