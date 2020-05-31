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После снятия ограничений в России 15-20% фитнес-клубов могут не открыться

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© pixabay.com

© pixabay.com

Из-за банкротства 15−20% фитнес-клубов могут не открыться после снятия ограничений в России, заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Она также выразила надежду на то, что фитнес-клубы возобновят работу в июле.

«Я очень хочу, чтобы это был июль», — сказала глава сети фитнес-клубов World Gym в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Киселева также отметила, что в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы фитнес-клубов учтен пакет мер, разработанный отраслевой рабочей группой Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Однако на данный момент, по ее словам, назрела необходимость прояснить ряд нюансов, касающихся рабочего процесса. Эти вопросы будут заданы на встрече с представителями Роспортребнадзора, которая должна состояться во вторник, 2 июня.

Ранее Роспотребнадзор дал российским фитнес-клубам и бассейнам рекомендации по правилам работы в период пандемии коронавируса. В частности, посетителей таких объектов рекомендуется принимать только по предварительной записи, тренажеры необходимо расставить на расстоянии 1,5 м друг от друга, а участники групповых занятий должны соблюдать социальную дистанцию.

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