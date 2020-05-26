Российским фитнес-клубам и бассейнам даны рекомендации по правилам работы

Рекомендации, утвержденные Роспотребнадзором, предлагают спортивным учреждениям и фитнес-клубам соблюдать определенные правила работы в период пандемии коронавируса.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, в частности, говорится о том, что посетителей таких объектов рекомендуется принимать только по предварительной записи.

Кроме того, тренажеры необходимо расставить на расстоянии 1,5 м друг от друга, а участники групповых занятий должны соблюдать социальную дистанцию.

Также фитнес-клубам рекомендовано оборудовать места со средствами дезинфекции при входе и в помещениях общего пользования.

В бассейнах на каждого посетителя положено не менее 5 кв. м площади зеркала воды или 10 кв. м плавательной дорожки.

Предлагать клиентам спортивных клубов чай и кофе запрещено, разрешена только бутилированная вода.

Указано также на необходимость регулярной уборки с использованием антисептиков, проветривания помещения каждые два часа и усиления контроля за качеством воды в бассейне.

Ранее сообщалось, что открытие спортзалов и бассейнов предполагается на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.