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РПЦ не получала разрешения открыть храмы в Москве

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© vk.com

© vk.com

Московские власти пока не дали разрешение на открытие православных храмов. Соответствующие рекомендации Роспотребнадзора уже есть, но никакой информации из столичной мэрии не поступало, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«В настоящий момент мне ничего не известно о решении московских властей снять ограничения на посещение культовых зданий. Но мы все очень ждем этого решения, тем более, что четкие и понятные рекомендации Роспотребнадзора получены», — цитирует слова Легойды ТАСС.

29 мая муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что московские мечети планируется открыть для прихожан с 1 июня.

Вечером 31 мая митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий (Поярков) сказал в литургии в Успенском храме Новодевичьего монастыря, что власти Московской области позволили богослужения на открытом воздухе и посещение верующими храмов во внебогослужебное время.

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