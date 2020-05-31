Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы

Санитарные власти Московской области разрешили проводить богослужения на улице и посещать верующим храмы во внебогослужебное время, объявил патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Во время проповеди в Новодевичьем монастыре он уточнил, что о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса ему сообщила главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.

Митрополит добавил, что в праздник Святой Троицы, который будет отмечаться 7 июня, он совершит богослужение на соборной площади Коломны в присутствии прихожан, которые «истомились по совместной молитве». «Я очень рад, что Господь внял нашим молитвам, нашему терпению и смирению, и что теперь в храмах и обителях Московской епархии мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, по требованию главного санитарного врача столицы Московская патриархия предписала духовенству Москвы и Подмосковья с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения продлили. Подобные меры также введены во многих епархиях РПЦ.

В конце марта Патриарх Кирилл призвал верующих воспринимать ситуацию с коронавирусом не как наказание, а как милость свыше.



Как писал ранее «Ридус», протоиерей Леонид Калинин заявил, что действия недисциплинированных прихожан привели к росту числа зараженных коронавирусной инфекцией среди служителей РПЦ. Свое высказывание священнослужитель проиллюстрировал ситуацией, которая случилась во время Страстной Седмицы в Троице-Сергиевой Лавре.