Патриарх Кирилл назвал коронавирус милостью высших сил

Патриарх Кирилл призвал верующих воспринимать ситуацию с коронавирусом не как наказание, а как милость свыше.

По его словам, это попытка помочь людям осознать и преодолеть свою гордыню.

«Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности и осознать хрупкость, — цитирует главу РПЦ ФАН. — Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем бог».

По мнению патриарха, все уготованные испытания следует проходить с надеждой на бога.

Ранее сообщалось, что представитель РПЦ при европейских международных организациях архимандрит Филипп (Рябых) оценил запрет на богослужение и причастие страшнее коронавируса, сославшись на слова святых отцов о том, что мир держится на совершении литургии и евхаристии.

В свою очередь митрополит Белгородский Иоанн объявил, что в православных храмах Белгородской области будут звонить в колокола пять раз в день по три минуты. Эту меру митрополия ввела в целях «духовной защиты» от коронавируса COVID-19.

В других епархиях Русской православной церкви применяются альтернативные меры по борьбе с коронавирусом. В одном из монастырей под Екатеринбургом готовят «противовирусный» ладан из масел растений с наиболее сильными обеззараживающими свойствами и используют на богослужениях только его.

