В Израиле пресечена попытка ввоза в страну экстази в упаковках сосисок

Попытку незаконного ввоза 29 тысяч таблеток экстази из Германии предотвратили полиция и таможня Израиля.

В пресс-службе израильской полиции сообщили, что наркотики были спрятаны в упаковки сосисок.

При этом они были доставлены по почте.

Обвинения по этому делу уже предъявлены четырем 20-летним подозреваемым, приводит сообщение РИА Новости.

Ранее «Ридус» писал о том, что супруги из австрийского Линца, заказавшие по интернету два платья, в итоге получили из Нидерландов две почтовые посылки, в одной из которых оказались наркотики.

Также сообщалось, что в Австралии пожилые супруги обнаружили в доставленной им посылке 20 килограммов метамфетамина.

