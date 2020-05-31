В Израиле пресечена попытка ввоза в страну экстази в упаковках сосисок
- 31 мая 2020, 18:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Попытку незаконного ввоза 29 тысяч таблеток экстази из Германии предотвратили полиция и таможня Израиля.
В пресс-службе израильской полиции сообщили, что наркотики были спрятаны в упаковки сосисок.
При этом они были доставлены по почте.
Обвинения по этому делу уже предъявлены четырем 20-летним подозреваемым, приводит сообщение РИА Новости.
Ранее «Ридус» писал о том, что супруги из австрийского Линца, заказавшие по интернету два платья, в итоге получили из Нидерландов две почтовые посылки, в одной из которых оказались наркотики.
Также сообщалось, что в Австралии пожилые супруги обнаружили в доставленной им посылке 20 килограммов метамфетамина.
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