Вместо заказанной в интернете одежды в посылке оказались наркотики

Супругов из австрийского Линца, заказавших по интернету два платья, ожидал неприятный сюрприз.

Они получили из Нидерландов две почтовые посылки, в одной из которых оказались наркотики, сообщает Kurier.

При вскрытии посылки женщина поначалу приняла содержимое за декоративные камни, но ее муж сразу почуял неладное. В посылке находились 24 800 таблеток экстази на сумму около 500 тысяч евро.

В итоге семейная пара отнесла посылку на почту, сотрудники которой сообщили о находке в полицию.

Австрийским следователям удалось выяснить, что посылка предназначалась для жителя Шотландии. Он вскоре был задержан.

Как пишет газета, правоохранительным органам Нидерландов еще предстоит выяснить, кто отправил посылку с экстази.

Ранее сообщалось, что в Австралии пожилые супруги обнаружили в доставленной им посылке 20 килограммов метамфетамина.