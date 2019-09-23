найти ×
   
  • USD +0.10
    63.95
  • EUR -0.32
    70.28
СохранитьСохранено0
×

-407820

Вместо заказанной в интернете одежды в посылке оказались наркотики

Small f1a6d446e0
© politie.nl

© politie.nl

Супругов из австрийского Линца, заказавших по интернету два платья, ожидал неприятный сюрприз.

Они получили из Нидерландов две почтовые посылки, в одной из которых оказались наркотики, сообщает Kurier.

При вскрытии посылки женщина поначалу приняла содержимое за декоративные камни, но ее муж сразу почуял неладное. В посылке находились 24 800 таблеток экстази на сумму около 500 тысяч евро.

В итоге семейная пара отнесла посылку на почту, сотрудники которой сообщили о находке в полицию.

Австрийским следователям удалось выяснить, что посылка предназначалась для жителя Шотландии. Он вскоре был задержан.

Как пишет газета, правоохранительным органам Нидерландов еще предстоит выяснить, кто отправил посылку с экстази.

Ранее сообщалось, что в Австралии пожилые супруги обнаружили в доставленной им посылке 20 килограммов метамфетамина.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Политика
Интервью с Поклонской: о реформе пенсии, сенаторах США в Думе и Николае II
19119704читать позжечитаю позже
Экономика
Росстат оценил траты россиян на табак и алкоголь
1117804читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

003504читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

534959093читать позжечитаю позже