Около 80 деревьев повалил сильный ветер в Москве за два дня

В результате мощных порывов ветра в Москве за два дня было повалено около 80 деревьев.

Также повреждены почти 20 автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

«В течение субботы на территории Москвы повалено 26 деревьев, повреждено 10 автомашин, — сказал собеседник агентства. — Сегодня зарегистрировано падение 52 деревьев, повреждены девять машин».

Одно из деревьев упало 31 мая на проезжую часть на набережной Новикова-Прибоя и нависло над пешеходной зоной возле дома № 20 на улице Исаковского. Другое упало на пешеходную дорожку на улице Михеевская и на проезжую часть возле дома № 18 на улице Бирюлевская.

Ранее сообщалось, что проливные дожди затопили 92 приусадебных участка, 15 дачных домов и один участок дороги в Московской области.

Кроме того, началась проверка по факту сообщений в Сети о затоплении поселка Нахабино и микрорайона Опалиха. Как рассказали местные жители, дома затопило почти под самую крышу. Вода подступила в считанные минуты, им приходилось в спешке хватать документы и спасать животных. Некоторым пришлось ночевать на улице.

