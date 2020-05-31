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Названа причина, по которой лекарство от COVID-19 не появится в аптеках

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Одобренный Минздравом РФ препарат для лечения коронавируса «Авифавир» не будет продаваться в аптеках, поскольку влияет на иммунную систему.

Как рассказала «360» провизор Ирина Булыгина, такими препаратами, как правило, лечат тяжелые патологии людей, которые имеют право на бесплатное получение этих лекарственных средств.

«Все препараты модификации интерферонов, которые стимулируют серьезно иммунную систему, никогда в аптеки не поступали», — уточнила она в беседе с телеканалом.

Булыгина добавила, что клинические испытания «Авифавира» еще впереди, а решение о его применении в России приняли на основе научных работ, ранее вышедших за рубежом. По словам провизора, это лекарство не новое, так как его создали на основе японского препарата.

Накануне стало известно, что Минздрав РФ одобрил первый в России препарат, предназначенный для лечения пациентов с COVID-19. Производством «Авифавира» занимались РФПИ и «ХимРар».

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