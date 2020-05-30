В России создан Telegram-канал «Госуслуги: для родителей»

Всю информацию о поддержке российских семей теперь можно будет найти в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

Как сообщило в Twitter Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, он создан для публикации самой актуальной и полной информации о господдержке российских семей.

Этот канал предоставит все подробные инструкции и ответы на неочевидные вопросы, пояснили в ведомстве. Например, там уже размещена информация о выплатах семьям с детьми до трех лет, с трех до 16 лет и с трех до семи лет, говорится в сообщении.

Кроме того, можно получить разъяснение относительно того, как зарегистрироваться на портале госуслуг и оформить заявку на получение этих выплат.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 11 мая о новых мерах, направленных на поддержку семей с детьми. В частности, он сообщил, что на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Оформить ее можно уже с 12 мая.



После выступления главы государства сайт госуслуг оказался недоступен, не выдержав нагрузку. Проблемы с доступом на портал позже объяснили тестированием его устойчивости к планируемому росту обращений. При этом накануне в Минкомсвязи сообщили, что для оформления единоразовой выплаты в размере 10 тысяч рублей был запущен сервис на портале госуслуг.

Путин раскритиковал работу Министерства связи по оформлению выплат на детей из-за того, что портал госуслуг не справился с объемом обращений. По словам главы государства, на следующий день после объявления о новых мерах поддержки российских семей с детьми на сайт поступило свыше миллиона заявок.