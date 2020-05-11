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Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал новые меры, направленные на поддержку семей с детьми.

Во-первых, до 6751 рубля вырастет минимальный размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан, в том числе студентов.

Во-вторых, уже в июне и сразу за полгода нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка.

В-третьих, семьям, где родители потеряли работу, будет выплачиваться по три тысячи рублей в месяц на ребенка.

В-четвертых, на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей. Оформить ее можно уже с 12 мая.

Кроме того, ежемесячная выплата в пять тысяч рублей за апрель, май и июнь будет полагаться семьям, у которых нет права на материнский капитал.

Ранее Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней с 12 мая, а также рассказал о достижениях России в борьбе с коронавирусом.

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