Во время беспорядков в США застрелили сотрудника ФСО

В американском городе Окленд, штат Калифорния, 30 мая был застрелен сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО).

Это произошло во время беспорядков, вызванных гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник в местной полиции, огнестрельное ранение получил сослуживец погибшего сотрудника ФСО.

По данным телеканала, в протестных акциях уже принимают участие как минимум семь тысяч человек. Беспорядки охватили по меньшей мере 30 городов США. Участились ограбления, поджоги и нападения на сотрудников правоохранительных органов, а также случаи вандализма. Нанесен значительный ущерб.

Протестанты собирались и возле Белого дома в Вашингтоне, из-за чего доступ в администрацию президента страны был заблокирован.

Ранее стало известно, что в Пентагоне дали приказ нескольким подразделениям военной полиции приготовиться к развертыванию в Миннеаполисе в течение как минимум четырех часов. Соответствующие приказы отданы воинским подразделениям, дислоцирующиеся в штатах Северная Каролина, Нью-Йорк, Колорадо и Канзас. Планируется сформировать контингент из 800 солдат.



‪Появилось также видео, на котором протестующие в Атланте громят штаб-квартиру CNN.



Кроме того, мэр Портленда ввел в городе режим ЧС и комендантский час.

Напомним, 25 мая полицейские задержали 46-летнего охранника Флойда возле продуктового магазина после попытки расплатиться фальшивой купюрой. Во время задержания офицер полиции Дерек Шовен передавил Флойду горло коленом, в результате чего тот умер.

После этого происшествия в городе начались беспорядки. Люди вышли на улицы, громили прилавки, грабили магазины, поджигали машины и даже хотели ворваться в дом полицейского, который арестовывал Флойда. Бунтующая толпа стала нападать на полицейских, а в ночь с четверга на пятницу и вовсе спалила местный участок. Полицейским удалось спастись из здания на вертолете.

Накануне стало известно, что Дерека Шовена взяли под стражу.