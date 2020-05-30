Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в Москве в начале июня

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в Москве с 6 по 8 июня. Организаторы мероприятия и власти столицы обещают строго следить за соблюдением всех мер предосторожности, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, на фестивале будет проводиться регулярная дезинфекция площадок, а посетителей обяжут соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра). Кроме того, на территории фестиваля нужно будет находиться в защитной маске и перчатках.

Чтобы попасть на мероприятие, москвичам необходимо оформить цифровой пропуск для разовой поездки.

Организаторы отмечают, что в связи с пандемией коронавирус фестиваль получится менее масштабным, чем раньше. Тем не менее, на Красной площади организуют несколько площадок: «Главная сцена», «Детская сцена», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества», передает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор согласовал возможность присутствия зрителей на футбольных матчах Российской Премьер-Лиги, которые начнут проходить с 21 июня. На первоначальном этапе на стадионы допустят болельщиков на 10% мест.



Капитан команды КВН «Кефир», которая представляет город Нягань, и чемпион мира по футболу среди игроков КВН Аркадий Шестаков обратил внимание, что присутствие зрителей на стадионе — явный признак постепенного возвращения к привычной жизни:

«Еще две недели назад мы не могли и предположить, что будет принято решение о возобновлении чемпионата со зрителями. Поэтому эта новость вдвойне приятнее. Я считаю, что болельщики обязательно должны присутствовать на стадионе, так и игрокам будет приятнее. и самим любителям футбола. При этом организаторы, разумеется, должны предусмотреть все меры безопасности. Возобновление матчей со зрителями — это явный признак того, что мы постепенно начали возвращаться к нормальной жизни. И после пандемии, я думаю, мы научимся ценить многие вещи, на которые раньше не обращали внимания. Если раньше я мог спокойно пропустить какой-нибудь матч, то сейчас я буду стараться как можно чаще бывать на стадионе».

Также 24 июня на Красной площади пройдет парад Победы, который не удалось провести в праздник 9 Мая.