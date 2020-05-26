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Эксперт: парад Победы 24 июня — символ возвращения к нормальной жизни

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Парад в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства также предложил провести шествие «Бессмертный полк» 26 июля, когда вся страна будет отмечать День ВМФ.

Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

Политолог Владимир Киреев напомнил, что дата 24 июня имеет для россиян сакральный смысл.

Именно в этот день 75 лет назад состоялся первый парад Победы на Красной площади. Тогда он стал своеобразным символом возвращения к нормальной жизни после кровопролитной войны с нацизмом. А в этом году парад станет символом возвращения к нормальной жизни после победы над коронавирусной инфекцией. Я думаю, в конце июня распространение вируса сойдет на нет, и мы вновь сможет проводить массовые мероприятия, — пояснил эксперт.

«Этот парад станет отправной точкой возвращения к привычному образу жизни. Эта дата, которая раньше не так афишировалась, приобретает сегодня новый смысл. Вряд ли 24 июня мы полностью откажемся от ограничений, но это будет первым признаком победы над коронавирусным врагом. Кроме того, 21 июня возобновится Чемпионат мира по футболу, а 29 и 30 июня состоятся пробные ЕГЭ. Всё это тоже говорит нам об аккуратном снятии ограничений», — добавил в интервью «Ридусу» член Общественной палаты РФ Константин Комков.

Напомним, что ранее Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы с 9 мая на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в стране.

«Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — сказал Путин во время видеоконференции с членами правительства РФ.

«Решение президента вполне обосновано, — комментировал ситуацию политолог Павел Данилин. — Публичные мероприятия в честь Дня Победы посещают в том числе и ветераны Великой Отечественной войны. Они находятся сейчас в группе риска и, разумеется, не смогут отметить самый главный в истории нашей страны праздник. Да и для всех остальных участие в том же шествии „Бессмертный полк“ связано с определенной опасностью».

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