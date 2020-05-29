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Россиянам обещают дать шанс увидеть Камчатку в 2020 году

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© Юрий Смитюк/ТАСС

© Юрий Смитюк/ТАСС

Власти Камчатского края разработают программу по созданию благоприятных условий для посещения региона жителями России в 2020 году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора края Владимир Солодов в интервью директору департамента региональных программ ЭИСИ Дарье Кислицыной.

По словам Солодова, программа в первую очередь будет направлена на снижение стоимости авиаперелетов и проживания в гостиницах региона.

«Мы хотим, чтобы жители нашей страны приехали к нам на Камчатку. 2020 год — это шанс увидеть Камчатку и совершить это путешествие мечты для многих», — уверен Солодов.

Губернатор Камчатского края также разъяснил текущую ситуацию в регионе с распространением коронавируса. В частности, он рассказал, как решаются вопросы нехватки медицинских кадров и наращивания коечного фонда. А еще, полагает Владимир Солодов, с 12 июня жителей Камчатки ожидает постепенное смягчение ограничений.

Ранее Кислицына взяла интервью у губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко. Он поведал о планах властей региона трудоустроить более семи тысяч безработных.

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