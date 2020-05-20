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В Ленинградской области власти трудоустроят более 7 тысяч безработных

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pixabay.com

pixabay.com

Власти Ленинградской области планируют в ближайшее время трудоустроить более семи тысяч безработных. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в интервью директору департамента региональных программ ЭИСИ Дарье Кислицыной.

«Люди будут трудоустроены в рамках новой программы общественных работ. Мы готовы открыть общественные работы с 25 мая, в первую очередь для тех, кто временно потерял работу, но готов к ней по состоянию здоровья», — заявил Дрозденко.

Заработная плата на такой работе составит 24 тысячи 500 рублей за 21 день. По словам губернатора Ленобласти, это «несколько выше федеральных рекомендаций».

Трудиться люди будут в таких сферах, как экология, составление интерактивных карт и маршрутов и дорожное хозяйство. Первыми мы запустим работы именно в дорожном хозяйстве ввиду меньшего времени, требуемого на подготовку — уборка, покраска, разметка — физическая и несложная деятельность на свежем воздухе, — заключил Дрозденко.

С полной версией интервью можно ознакомиться на странице ЭИСИ в Instagram. 

Ранее Кислицына взяла интервью у губернатора Кировской области Игоря Васильева. Он сообщил о результатах научного эксперимента по эффективности новой вакцины от полиомиелита для формирования иммунитета против коронавируса будут получены через два месяца.

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