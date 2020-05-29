Возвращение зрителей на матчи РПЛ названо признаком нормализации жизни

Роспотребнадзор согласовал возможность присутствия зрителей на футбольных матчах Российской Премьер-Лиги, которые начнут проходить с 21 июня. На первоначальном этапе на стадионы допустят болельщиков на 10% мест. При этом, конечно, люди будут обязаны соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить роста количества заражений коронавирусной инфекцией, сообщает сайт стопкоронавирус. рф.

«Нашим ключевым приоритетом остается безопасность, поэтому рассчитываем, что клубы будут ответственно относиться к исполнению регламента. И, конечно, главная задача — в дальнейшем возобновить все футбольные соревнования при безусловном соблюдении мер защиты от вируса», — отметил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Капитан команды КВН «Кефир», которая представляет город Нягань, и чемпион мира по футболу среди игроков КВН Аркадий Шестаков обратил внимание, что присутствие зрителей на стадионе — явный признак постепенного возвращения к привычной жизни:

Еще две недели назад мы не могли и предположить, что будет принято решение о возобновлении чемпионата со зрителями. Поэтому эта новость вдвойне приятнее. Я считаю, что болельщики обязательно должны присутствовать на стадионе, так и игрокам будет приятнее. и самим любителям футбола. При этом организаторы, разумеется, должны предусмотреть все меры безопасности. Возобновление матчей со зрителями — это явный признак того, что мы постепенно начали возвращаться к нормальной жизни. И после пандемии, я думаю, мы научимся ценить многие вещи, на которые раньше не обращали внимания. Если раньше я мог спокойно пропустить какой-нибудь матч, то сейчас я буду стараться как можно чаще бывать на стадионе.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал в интервью URA.RU, что возвращение зрителей на стадионы вернет настоящий дух игры и соревновательную составляющую.

«Игра со зрителями — это уже соревновательная игра, есть настоящий дух футбола», — сказал он.

Ранее стало известно о решении президента России Владимира Путина провести парад Победы 24 июня. Также Путин предложил провести шествие «Бессмертный полк» 26 июля, когда вся страна будет отмечать День ВМФ.