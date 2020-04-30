Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Калининград

Морской трубоукладчик «Академик Черский», который способен завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», должен прибыть в Калининград 5 мая. Судно взяло курс на российский порт на Балтийском море и сейчас проходит пролив Скагеррак, согласно данным порталов отслеживания.

Как пишет ТАСС, в феврале «Академик Черский» вышел из Находки в Сингапур. Затем вдоль берегов Африки он достиг Канарских островов. После этого был взят курс на Порт-Саид в Египте, но судно не прошло Гибралтарским проливом, а направилось на север Атлантики.

Во время своего плавания «Академик Черский» постоянно меняет конечную точку маршрута. Недавно в качестве порта назначения был указан шотландский Абердин, затем Находка и, в конце концов, Калининград. На пути к нему судно пройдет в районе незавершенного строительства газопровода «Северный поток — 2».



С 2016 года «Академик Черский» работает на ООО «Газпром флот». Министр энергетики России Александр Новак говорил ранее, что именно это судно может достроить российский газопровод в Балтийском море.



Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas в конце декабря 2019 года прекратить укладку труб газопровода в Балтийском море и увести свои трубоукладчики. Сейчас «Северный поток — 2» построен на 93%. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил, что «нитку» дотянут своими силами. В Минэнерго надеются запустить ее до конца 2020 года.