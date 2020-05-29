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Названа страна с самой высокой смертностью от COVID-19

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© Википедия

© Википедия

Самая высокая смертность в мире от коронавирусной инфекции в настоящее время зафиксирована в Йемене. В Адене, бывшей столице этого государства, каждый 17-й случай заражения заканчивается летальным исходом. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Нет более уязвимой страны, нежели Йемен. В Адене у нас самый высокий уровень смертности в мире от COVID-19: 17% из тех, кто заболел, умирают», — цитирует РИА ФАН слова генсека ООН.

Гутерреш назвал обстановку в Йемене «абсолютно трагической». Генсек напомнил о скором проведении конференции по объявлению взносов и выразил надежду, что международное сообщество полностью профинансирует заявку, проявив солидарность с йеменским народом.

Примерно месяц назад глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что пандемия коронавируса поставила мир на грань голода «библейских масштабов». Для того чтобы избежать катастрофы нужны срочные меры.

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