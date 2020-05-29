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Трамп пояснил назначение аккаунта в Twitter

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© Pixabay

© Pixabay

Аккаунт в Twitter нужен президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу для опровержения лживых новостей американских СМИ. Только поэтому глава государства до сих пор не удалил свою учетную запись из этой социальной сети. Об этом заявил сам хозяин Белого дома в беседе с журналистами.

«Если бы у нас была честная пресса в этой стране, я бы сделал это незамедлительно», — цитирует слова Трампа сайт РЕН ТВ.

По словам президента, если бы журналисты писали правду, а не лгали, он бы «даже раздумывать не стал» и удалил бы свой аккаунт «в одно мгновение».

«Но новости лживые», — подчеркнул Трамп. Поэтому ему приходится опровергать журналистскую ложь в социальных сетях. Спустя минуту слова президента уже читают миллионы американцев.

«Таким образом я могу опровергать лживые СМИ, это очень важно», — подчеркнул президент США.

Беседа с журналистами состоялась перед подписанием указа о регулировании работы социальных сетей. Трамп, кстати, отметил, что готов не только удалить аккаунт, но и вовсе запретить Twitter.

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