Трамп подумает о закрытии Twitter

Российские банки распродают запасы золота шестой месяц подряд, свидетельствует статистика ЦБ РФ. Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, а с начала года — на 17 тонн.

Как сообщает РБК, все это золото было продано и переправлено за рубеж. В условиях пандемии, экспорт драгоценного металла стал единственным каналом его продажи. С 1 апреля Банк России приостановил покупку золота на внутреннем рынке. До этого сделки совершались с целью пополнения резервов ЦБ, основными продавцами обычно выступали банки.

Золото только на экспорт

В настоящее время у банков остался только один канал продажи золота — экспортный. Впрочем, и здесь банкам пришлось столкнуться с проблемами. Из-за пандемии были остановлены практически все чартерные и пассажирские авиарейсы, что не могло не сказаться на вывозе проданного золота за пределы РФ.

«Банки говорят о том, что из-за транспортных, логистических проблем тяжелее вывозить золото, но тем не менее пока экспорт продолжался», - приводит слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Reuters.

В связи с этим, логистика переправки золота контрагенту легла на плечи российских банков. По данным РБК проблему с экспортными поставками драгметалла помог решить Минтранс. С ним удалось договориться о запуске чартерных авиаперевозок ценных грузов частными или грузовыми бортами, а также об использовании пассажирских лайнеров для таких целей.

Никакого криминала, только бизнес

Первое, что приходит в голову человеку, когда он слышит о распродаже драгметалла, производимой российскими банками: почему они это делают, да еще и в такой непростой для страны момент. Например, не является ли это попыткой вывода из страны валютных ценностей.

Эксперты не склонны видеть в этом чего-то незаконного, равно как и сам регулятор.

Мы на видим здесь больших проблем, - пояснили «Ридусу» в «Альпари Голд». - Скорее всего, банки перекрывают свою позицию либо зарабатывают.

По мнению аналитиков «Альпари», за счет движения пары доллар/рубль они могут неплохо заработать. К тому же золото хоть и достаточно ликвидный актив, но не настолько, как доллары.

Если Банк России прекратил покупать золото, то банкам ничего не остается, как продавать его за рубеж, - считают эксперты «Альпари Голд». - Внутри страны нет такого спроса, чтобы все добытое золото реализовывать здесь. А копить его в хранилищах банка нет смысла. Также за счет вывоза физического золота банки могут пополнять свои металлические счета.

По мнению вице-президента «Золотого монетного дома» Алексея Вязовского, причиной столь бурной распродажи золота российскими банками могут являться проблемы их иностранных контрагентов. Так, из-за эпидемии коронавируса и карантина на Западе разорвались цепочки поставок драгоценных металлов. Как в слитках, так и в инвестиционных монетах. Аффинажные заводы закрыты, некоторые монетные дворы тоже. Все это привело к резкому росту курса и дефициту золота и серебра на рынке. Этот дефицит покрывается частично российский металлом, который массово экспортируется в Англию и Швейцарию. Соответственно, отечественные банки, у которых был запас желтого металла, начали его поставки на Запад. Отсюда - снижение объемов в хранилищах.

Европа уже начала постепенно отказываться от карантина, по нашим прогнозам дефицит металла будет снижаться, - пояснил «Ридусу» Вязовский. - Что касается дефицита в России, то он не прогнозируется. Дело в том, что в марте самый крупный покупатель золота в России - Центральный банк (до 2/3 всех покупок за год), приостановил свои сделки на рынке. Так что у российских золотодобывающих компаний и банков образовался некоторый профицит. Который сейчас выгодно продается на Запад.

По его словам, ЦБ рф покупал золото у добывающих компаний за рубли, но по мировым ценам - лондонский фиксинг в долларах за унцию помноженный на курс доллар/рубль. Сейчас этого не происходит, что и привело к образованию излишков. По мнению эксперта, эта распродажа не скажется на золотых резервах ЦБ.

Сейчас золотые резервы у нас уменьшатся, но не критично. Золотодобыча на высоком уровне (больше 300 тонн в год), все, что продали на Запад - возместят новыми поставками, - резюмирует Алексей Вязовский.