Акция в поддержку журналиста Азара закончилась составлением протоколов

Массовое задержание журналистов во время пикета в поддержку их коллеги Ильи Азара закончилось составлением административных протоколов в отношении шести человек. По остальным вопрос решается, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Москве.

«Сегодня с места проведения пикетов на улице Петровка, дом 38 сотрудниками полиции были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательств граждане, нарушившие требования нормативно-правовых актов в части, касающейся проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности. На данный момент в отношении шестерых составлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ и статье 3.18.1 КоАП г. Москвы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы полиции.

Всего у здания на Петровке, по предварительной информации, были задержаны около десяти участников пикета. Среди них — Александр Плющев, Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр, Алиса Ганиева, Виктория Ивлева, Илья Васюнин, Михаил Фишман.

Акция проводилась после ареста журналиста Ильи Азара на 15 суток Тверским судом Москвы за участие в пикете в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Азара признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение законодательства о митингах).

Тем же судом до 6 июля ранее был арестован и Воронцов по обвинению в вымогательстве (часть 2 статьи 163 УК РФ). Свою вину он не признает.