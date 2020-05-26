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Журналиста Азара могут арестовать на 30 суток

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© vk.com

© vk.com

Задержанному в Москве журналисту Илье Азару грозит административный арест за участие в пикете у здания МВД на Петровке. Ему вменяют «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования», сообщил ТАСС со ссылкой на слова адвоката Михаила Бирюкова.

«Как мне заявили полицейские, в отношении Азара составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Ему грозит до 30 суток ареста», — заявил адвокат.

Ни защитник, ни сам Азар с текстом протокола еще не ознакомились и своих подписей под ним не поставили.

Акция, в которой участвовал Азар, была проведена в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы ранее удовлетворил ходатайство следствия и заключил его под стражу до 6 июля.

Воронцова обвинили в вымогательстве в составе группы лиц. Он своей вины не признает. «Омбудсмен полиции» — правозащитный проект, призванный отстаивать интересы рядовых сотрудников МВД РФ.

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