На борьбу с космическим мусором выделили миллион фунтов

Один миллион фунтов стерлингов выделило Космическое агентство Великобритании (UKSA) на развитие новых проектов, связанных с мониторингом и обработкой данных Системы космического наблюдения и слежения (SST). Одним из главных направлений в этой области сейчас становится борьба с космическим мусором. По последним данным, на низкой околоземной орбите находится примерно 900 тысяч обломков размером более одного сантиметра. Все они представляют опасность для спутников, и в UKSA ждут новых идей, как с ними бороться.

Даже самые маленькие фрагменты разрушенных аппаратов способны нанести огромный ущерб или даже уничтожить работающий спутник при столкновении. Поэтому UKSA не жалеет средств на растущий сектор космических «стартапов».

«Мы стремимся поддержать новые компании, которые могут использовать искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы лучше использовать уже существующие данные. Еще одна тема касается новых способов распознавать и отслеживать космические объекты, в частности, на низкой околоземной орбите, потому что именно там будет проходить множество новых миссий», — цитирует сайт «Би-би-си» слова руководителя программы Джейкоба Гира.

Отслеживание космического мусора имеет долгую историю. В Британии уже более 50 лет для нужд SST используют радиотелескоп. Но по мере увеличения количества спутников, особенно коммерческих, требуется все больше изобретательности для мониторинга и понимания происходящего.



Сейчас операторы спутниковой связи иногда получают предупреждение о том, что их оборудование находится под угрозой столкновения с другим объектом. Но это уведомление может быть либо очень неточным в деталях, либо происходит незадолго до вероятного удара, что делает его практически бесполезным. С появлением тысяч новых спутников самых разных размеров в ближайшее десятилетие SST станет полем для инноваций.

В рамках программы финансирования UKSA компании смогут претендовать на максимальный грант в размере 250 тысяч фунтов стерлингов. Аналитики полагают, что к 2035 году международный рынок космического наблюдения и слежения может достичь объема в более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Тем временем американские ученые предложили решить проблему космического мусора введением пошлин на использование земных орбит.