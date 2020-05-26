Предложен новый способ борьбы с космическим мусором

Устаревшие спутники и космический мусор заполняют низкую околоземную орбиту, а запуск новых спутников увеличивает риск столкновения. Авторы нового исследования предложили необычный способ борьбы с космическим мусором.

Самый эффективный способ решить проблему космического мусора — это не захватывать мусор с помощью дорогостоящих частных аппаратов, а ввести „плату за орбитальное использование“ каждого спутника, выведенного на орбиту. Проблема мусора — это международная проблема, поэтому в ее решении должны принимать участие все страны», — говорят ученые из Колорадского университета в Боулдере.

Орбитальные сборы за использование также увеличат долгосрочную ценность космической промышленности. Благодаря снижению риска столкновения спутников и космического мусора в будущем ежегодная плата, возрастающая примерно до 235 тысяч долларов за один спутник, к 2040 году увеличит вчетверо стоимость спутниковой промышленности.

Космос — это общий ресурс, но компании не учитывают расходы, возникающие из-за их спутников у других операторов. Ученые призывают к созданию политики, которая позволит спутниковым разработчикам напрямую учитывать затраты других операторов в связи с этими запусками.

В настоящее время на низкой околоземной орбите находится около 20 тысяч объектов, включая спутники и космический мусор. Каждый оператор запускает все больше и больше спутников, пока их частный риск столкновения не сравняется со стоимостью орбитального спутника.

До сих пор предлагаемые решения были в основном технологическими или управленческими. Технологические решения включают удаление космического мусора с орбиты с помощью сетей, гарпунов или лазеров. Удаление спутника с орбиты в конце его срока службы — это управленческое решение.

В конечном счете инженерные или управленческие решения, подобные этим, не решат проблему мусора, потому что они не изменяют отношение компаний к космическому пространству. Например, удаление космического мусора может побудить операторов к запуску большего числа спутников, что приведет к дальнейшему сужению низкой околоземной орбиты, повышению риска столкновений и увеличению расходов.

Ученые пришли к выводу, что плата за орбитальное использование вынуждает операторов непосредственно взвешивать ожидаемую пожизненную стоимость своих спутников. С учетом сборов за орбитальное использование долгосрочная стоимость спутниковой промышленности возрастет примерно с 600 миллиардов долларов при обычном сценарии развития бизнеса примерно до 3 триллионов долларов, выяснили исследователи.

