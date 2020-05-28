Еще 71 пациент с COVID-19 умер в Москве

За сутки в Москве зафиксирован еще 71 летальный исход среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число погибших больных COVID-19 достигло 2254, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении.

Столица занимает первое место по количеству заражений и смертей от COVID-19. По последней информации, в городе — 101 802 инфицированных. Однако ситуация улучшается. Второй день подряд из больниц выписывают почти втрое больше пациентов, чем привозят. 27 мая выздоровели и отправились по домам 5839 человек. При этом госпитализировали с коронавирусной инфекцией 2140 больных.



В целом во всех российских регионах отмечено 370 680 случаев заражения, скончались 3968 пациентов с COVID-19.

Накануне Минздрав одобрил новую методику определения причин смерти у больных с коронавирусом. Ее рекомендовала ВОЗ. Однако российские специалисты уверены, что изменения правил не изменят статистику смертности в стране.