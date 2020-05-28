найти ×
   
  • USD
    71.06
  • EUR
    77.91
СохранитьСохранено0
×

-101391

Еще 71 пациент с COVID-19 умер в Москве

Small a73d41983d
© Pixabay

© Pixabay

За сутки в Москве зафиксирован еще 71 летальный исход среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число погибших больных COVID-19 достигло 2254, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении.

Столица занимает первое место по количеству заражений и смертей от COVID-19. По последней информации, в городе — 101 802 инфицированных. Однако ситуация улучшается. Второй день подряд из больниц выписывают почти втрое больше пациентов, чем привозят. 27 мая выздоровели и отправились по домам 5839 человек. При этом госпитализировали с коронавирусной инфекцией 2140 больных.

В целом во всех российских регионах отмечено 370 680 случаев заражения, скончались 3968 пациентов с COVID-19.

Накануне Минздрав одобрил новую методику определения причин смерти у больных с коронавирусом. Ее рекомендовала ВОЗ. Однако российские специалисты уверены, что изменения правил не изменят статистику смертности в стране.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Туристов в Индии заставили 500 раз извиниться за нарушение карантина
4025067читать позжечитаю позже
Экология
Коронавирус вернул стада дюгоней к берегам Таиланда
15026424читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети

Эксперты выпустили рекомендации для выделения «фейковых» новостей.

4039967читать позжечитаю позже

Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко28 апреля

Болезнь редко протекает тяжело у тех, кто с ними столкнулся.

90212116читать позжечитаю позже