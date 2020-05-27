Минздрав РФ утвердил методы ВОЗ по учету смертей от COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило новую методику, которая позволит более четко определять причину смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Она разработана на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии ведущих российских специалистов. Документ направлен в регионы для использования в работе, сообщила пресс-служба Минздрава.

Эксперты, которые участвовали в подготовке рекомендаций, считают, что новые методы не сильно изменят российскую статистику смертности от COVID-19. Она все равно будет ниже, чем американская или европейская. Хотя показатели мая, вероятно, окажутся выше апрельских. На то есть объективные причины.

«Рекомендации подготовлены рабочей группой, возглавляемой главным внештатным патологоанатомом министерства, академиком РАН Георгием Франком, исполняющим обязанности директора ФГБУ „Центральный научно-исследовательский институт организации и автоматизации здравоохранения“, академиком РАН Владимиром Стародубовым, главным внештатным патологоанатомом Департамента здравоохранения Москвы, профессором Олегом Зайратьянцем. В группу разработчиков также вошли ведущие специалисты в области патанатомии, судебно-медицинской экспертизы, организации здравоохранения, статистики, клиницисты, представляющие как федеральные учреждения, так и регионы», — сказано в пресс-релизе Минздрава.

В министерстве отметили, что в основе рекомендаций — новые принципы, установленные Международной классификацией болезней ВОЗ (МКБ-10) с учетом Международных методических рекомендаций по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти.

«В сущности это рекомендации ВОЗ, которые более подробно расшифрованы для наших специалистов, чтобы исключить путаницу. Это инициатива ВОЗ, и мы следуем в фарватере ВОЗ», — пояснил «Ридусу» академик Георгий Франк.

Для живых методика имеет большое значение, поскольку правильный посмертный диагноз позволяет повысить эффективность лечения, отметили участники группы.



«Правильный диагноз, значит — правильное лечение, правильные выводы. Неправильный диагноз — значит, было неправильное лечение и соответствующие выводы», — пояснил в беседе с «Ридус» Владимир Стародубов.

Новая методика в основном касается статистики по смертности, подчеркнул академик. И основана она на тех рекомендациях, которые дает ВОЗ.

«Основной принцип — выявление причинно-следственных связей при смерти больных. Если больной с инфарктом миокарда, он умер от сердечной недостаточности и у него параллельно — коронавирус, то, естественно, должен диагностироваться инфаркт миокарда. Если у больного осложнения коронавируса, в первую очередь легочная патология или дыхательная недостаточность, привели к смерти, даже с раком четвертой степени, то ставится коронавирус», — отметил он.

Стародубов добавил, что в целом в России определение истинных причин смерти пациента с коронавирусом не вызывает серьезных затруднений. Иногда бывают сложные случаи, когда собирают консилиум врачей или клинический совет, помогающие выставить точный диагноз. «Но таких случаев не так много. Как правило, патологоанатомы разбираются. Российская статистика от этого может измениться, но незначительно. Это будут единичные случаи», — подчеркнул академик.

В России данные вскрытия для определения диагноза используются намного чаще, чем в других странах — в 98% случаев. Вскрытие позволяет более точно определить причины смерти, поскольку применяются дополнительные методы. В большинстве стран база данных формируется по другим принципам, поэтому российская статистика смертности от COVID-19 и отличается от американской или европейской.

«Даже сравнивать нельзя. Они определяют на основании только клинических данных и тестов, а мы делаем на основании клинических данных, тестов и вскрытий. На вскрытии вылезают такие вещи… Они вскрывают очень мало. В некоторых странах практически не вскрывают совсем, а в некоторых — очень мало», — рассказал Георгий Франк.

Исключением можно, по его словам, считать Германию. Но и она в данном вопросе серьезно отстает от России по довольно простым причинам. «У них вскрытие — очень дорогое удовольствие. А у нас традиционно с советских времен это принято», — пояснил академик.

По его словам, сейчас COVID-19 становится причиной смерти примерно в половине случаев летальных исходов у зараженных коронавирусом. Остальные люди умирают не от инфекции, а от сопутствующих заболеваний. Но определять показатели смертности пока еще рано, как рано и ожидать ее снижения.



«Я вам пока не могу сказать. Давайте дождемся конца. Я думаю, что в мае месяце будет гораздо больше случаев смерти, чем было в апреле. Идет отставание. Сначала вылезает заболеваемость, а через две, три, иногда четыре недели появляются показатели смертности», — пояснил Франк.

При этом смертность в России даже в этом случае останется ниже, чем в США и в Европе, подчеркнул академик.

«Давайте не будем считать сейчас, пока не получим майские цифры. Идея в том, что сейчас будет значительно больше, по сравнению с предыдущим месяцем. Но все равно это будет меньше, чем у них», — заверил Георгий Франк.