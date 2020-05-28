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NASA перенесло первый запуск пилотируемого Crew Dragon на 30 мая

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© Twitter/NASA

© Twitter/NASA

Непогода в районе космодрома на мысе Канаверал помешала отправиться в космос первому пилотируемому кораблю Crew Dragon компании SpaceX. Следующую попытку самостоятельно добраться до Международной космической станции Соединенные Штаты предпримут 30 мая. Запуск запланирован на 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск), сообщило NASA.

«Погода — это единственное, что мы на самом деле не можем контролировать в наших миссиях, так что, к сожалению, сегодня мы все отменяем. Корабль в порядке», — сообщила пресс-служба американского космического агентства.

В заявлении отмечается, что астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен также чувствуют себя нормально и готовятся к следующей попытке.

Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 31 мая. Американские астронавты с 2011 года не отправлялись в космос на отечественных кораблях. На орбиту их возят российские «Союзы».

Разрабатывала корабль в рамках коммерческого контракта с NASA компания Илона Маска — SpaceХ. Эта миссия должна стать последним серьезным испытанием перед сертификацией для регулярных пилотируемых полетов на МКС. Более года назад Crew Dragon успешно добрался на станцию в автоматическом режиме.

Тем временем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о проекте новой российской станции на орбите. Она должна стать настоящим «штабом» всей космической группировки.

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