У России появится штаб орбитальной космической группировки

Программа развития космической деятельности России может быть внесена на рассмотрение правительства страны уже в третьем квартале нынешнего года. Она предусматривает создание спутниковой группировки «Сфера», «штабом» которой станет новая орбитальная станция. Это будет своеобразная ступень для выхода в дальний космос, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы «Соловьев LIVE» на YouTube.

«Нам нужна некая заправочная орбитальная станция, которая позволит дозаправлять и спутники, увеличивая их ресурс на орбите, и космические корабли для более дальних переходов. То есть фактически мы создаем ступеньку для покорения дальнего космоса за счет того, что эта станция будет обладать таким функционалом», — рассказал Рогозин.

Станция позволит координировать действия других аппаратов и вести необходимые наблюдения. «Это будет платформа для полезной нагрузки, то есть сама станция сможет обеспечить наблюдение и иные важные функции для поддержания всей орбитальной группировки. Это будет как штаб некий всей орбитальной группировки России», — подчеркнул Рогозин.

А наблюдать есть за чем. Соединенные Штаты уже предпринимают попытки вывести в космос ядерное оружие, и Россия намерена помешать этому. «Да, мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми. Будем максимально этому препятствовать», — подчеркнул глава Роскосмоса.

При этом России «есть чем ответить», добавил он.

Примером попыток обосновать выведение в космос ядерного оружия Рогозин назвал намерения основателя компании Space X Илона Маска. Он хочет атаковать ядерными зарядами Марс. Сама идея подобных действий — чудовищна.



«Недавно Илон Маск заявил, что ему надо бомбардировать ядерными зарядами Марс, чтобы сделать его атмосферу более приемлемой для жизни землян. Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!», — заявил Рогозин.

Российская сторона прекрасно понимает, что скрывается за этой «демагогией». Это — просто прикрытие для доставки в космос ядерного оружия.



А пока камерами наблюдения оснастили российский сегмент МКС, рассказал Рогозин. Это нужно, чтобы избежать повторения инцидента, произошедшего в 2018 году. Тогда в обшивке корабля «Союз МС-09» было найдено просверленное отверстие.

«Мы сделали все необходимое, чтобы даже теоретически невозможно было бы… Российский сегмент МКС сегодня надежно защищен всеми необходимыми системами наблюдения и контроля», — подчеркнул он, добавив, что пока Роскосмос не может назвать виновника появления той «дырки».

«Мы не имеем возможности по самым разным причинам», — признался Рогозин.