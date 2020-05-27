Как выпускники готовятся к ЕГЭ в условиях пандемии

Остается чуть меньше месяца до начала ЕГЭ, и многие выпускники начали завершающую подготовку к экзаменам. Несмотря на пандемию, в России единый государственный экзамен будет проходить в полном объеме без упрощения материала.

«Ридус» пообщался с учителем истории и обществознания с 26-летним стажем работы, репетитором, почетным работником общего образования Российской Федерации Натальей Давыдовой, которая рассказала, как изменилась подготовка выпускников из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что в силу неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этом году принято решение о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании без учёта экзаменационных отметок. Это касается и выдачи аттестатов с отличием.

Однако школьники, которые планируют поступление в ВУЗы, по-прежнему готовятся к сдаче ЕГЭ. Ожидалось, что из-за закрытия школ на карантины, возрастет спрос на онлайн-обучение, но, как рассказала Наталья Давыдова, все было наоборот.

Часть ребят прекратили занятия с репетиторами. Во многом это связано с изменением жизни и работы взрослых членов семьи. Кто-то уехал за город и не может посещать занятия онлайн. Но я стараюсь в режиме разовых консультаций по телефону поддерживать учеников, когда им это необходимо, — рассказала «Ридусу» учительница.

Подробнее об учении на карантине Наталья Давыдова рассказывает в новом выпуске программы «Пока мы дома» Группы компаний «Просвещение».

"Мы для вас шутка?"

Родителей и самих выпускников возмутила задержка оглашения сроков проведения ЕГЭ. День публикации точных дат несколько раз переносили, что нагнетало и без того напряженную ситуацию.

В официальной группе Вконтакте Министерства просвещения РФ ежедневно собирались тысячи выпускников в надежде узнать точную информацию о предстоящем экзамене.

До последнего было непонятно, состоится ли экзамен в июле или его перенесут на август.

Помимо ЕГЭ одиннадцатиклассников волнует то, что последний звонок и выпускной, которых многие ждали все 11 лет обучения, так и не состоятся. Из-за такого напряжения у многих сдают нервы.

Итоговое расписание и финишная прямая

На днях Роспотребнадзор опубликовал итоговые даты экзаменов, поэтому выпускникам остается сделать последний рывок. Следом за пробными экзаменами, которые пройдут без участия учеников, начнется этап очной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 3 июля.

3 июля — ЕГЭ по географии, литературе и информатике

6 и 7 июля — самый массовый ЕГЭ по русскому языку

10 июля — по профильной математике

13 июля — по истории и физике

16 июля — по обществознанию и химии

20 июля — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам

22 и 23 июля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам