Конкуренция в цифре: как защитить IT-рынок России от посягательств извне

Влияние транснациональных IT-гигантов, таких как Google или Facebook, огромно. Судьба рынка цифровых технологий зависит, по сути, от воли нескольких компаний, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. В условиях стремительного перехода мировой экономики в онлайн-сферу такая ситуация таит в себе массу угроз: завтра может случиться так, что именно Google и Facebook станут решать, кому — в «золотой миллиард», а кому — в третий мир или вообще на убой.

Антимонопольные органы по всему миру вынуждены искать меры, чтобы ограничить растущую рыночную власть международных IT-корпораций и спасти конкуренцию в цифровой отрасли. И это уже не вопрос лоббирования интересов отдельных национальных компаний, а залог спасения IT-рынка от прямой диктатуры цифровых гигантов. Доминирующее положение таких предприятий и ресурсы, которыми данные компании обладают, позволяют им очистить рынок от любых конкурентов. Таким образом, если государство не сможет обеспечить устойчивый рост собственного IT-сектора, то оно рискует экономическим суверенитетом, а значит, и развитием в целом.

Любопытно, что беспрецедентным влиянием транснациональных IT-корпораций обеспокоены даже власти США, хотя Америка — родина этих компаний, и в Вашингтоне, казалось бы, должны испытывать гордость за своих разработчиков. Но нет. Антимонопольные регуляторы начали расследование в отношении корпораций Google, Facebook, Amazon и Apple. Компании пытаются обвинить в неуплате налогов и злоупотреблении офшорами. Более того, некоторые представители истеблишмента США призывают разделить Facebook на несколько компаний. Вероятно, американские власти хотят каким-либо образом ограничить ресурсную базу IT-гигантов.

В России тоже не сидят сложа руки. Ранее заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский представил на Петербургском международном юридическом форуме подготовленный ФАСом пакет новых антимонопольных законопроектов, направленных на стабилизацию цифрового рынка.

ФАС предлагает ввести запрет на монополистическую деятельность цифровых платформ, а еще создать эффективную систему контроля сделок, стоимость которых превышает семь миллиардов рублей. Кроме того, в ведомстве полагают, что использование IT-монополистами специального софта для мониторинга рынка с целью поиска конкурентов и удержания цены на свои услуги нужно закрепить в отечественном законодательстве как отягчающее обстоятельство.

Невидимая рука рынка ничего не решит, а только задушит

Антимонопольное регулирование в IT-секторе имеет все шансы стать одним из наиболее эффективных инструментов повышения конкурентоспособности российский цифровых компаний, а также выравнивания отношений между отечественными предприятиями и транснациональными корпорациями, уверен директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов.

«Не забывайте, что разница в возможностях и ресурсах очень большая. Западные игроки имеют неограниченный доступ к финансовым ресурсам, чего лишены наши компании, которые зачастую работают в условиях самоокупаемости. Сейчас транснациональные корпорации больше вкладываются, чем зарабатывают. Это связано с ожиданием будущих поступлений и будущей трансформации рынков. У российских компаний таких возможностей нет. Наши IT-предприятия просто не в состоянии конкурировать, если они должны обеспечить возвратные инвестиции в течение нескольких лет, когда западные корпорации могут не думать об этом лет 10−20, получая в то же время регулярную финансовую подпитку», — отметил эксперт.

«На мой взгляд, обеспечение развития российской цифровой экономики в условиях глобализации — одна из важнейших задач, — рассуждает Алексей Иванов. — Правда, с точки зрения законов экономики это почти невозможно. Масштаб деятельности транснациональных гигантов весьма впечатляющий. Они способны работать даже при низкой маржинальности, ведь их клиентская база довольно обширна. Значит, эти корпорации в состоянии позволить себе такие бизнес-модели, которые российские компании или любые другие национальные игроки себе позволить не могут. Эффект масштаба убивает всякую инициативу национального уровня. Но если немного поменять правила игры, то возможности для развития национальных игроков все-таки возникают».

«В Европе, например, для поддержки национальных компаний используют антимонопольное регулирование и отраслевой протекционизм. Инструменты антимонопольного регулирования активно применяются для продвижения на рынке национальных платформ, а еще европейские власти помогают местным компаниям ресурсами. Не так давно в Евросоюзе был создан European Future Fund, финансирующий проекты, которые конкурируют с американскими и китайскими корпорациями. Всё это обеспечивает разнообразие предложений», — считает директор Института права и развития ВШЭ-Сколково.

Снижение иммунитета

Россия, по мнению Иванова, постепенно сворачивает на похожий путь. Однако система отечественного антимонопольного регулирования пока, к сожалению, не приспособлена к цифровым реалиям. Дело в том, что IT-отрасль — это сфера нематериальных активов, а интеллектуальная собственность обладает в нашей стране так называемым антимонопольным иммунитетом.

«Так что пока мы не можем эффективно использовать антимонопольное законодательство для обеспечения конкуренции с транснациональными компаниями, — констатировал Алексей Иванов. — Необходимо смягчение охраны интеллектуальной собственности и усиление антимонопольной политики с фокусом на выравнивание условий для больших и малых IT-предприятий. Соответствующие положения прописаны в новом пакете антимонопольных законов, но этот пакет все еще находится на рассмотрении в правительстве».



Отечественные IT-компании, указал эксперт, относятся в основном к малым предприятиям. «А если российская компания считается достаточно крупной, как, например, „Яндекс“, то она уже не совсем и российская. Центр прибыли и жизненных интересов у них за рубежом», — высказался Иванов.

«Яндекс» — очень хорошее свидетельство того, что сегодня российский бизнес имеет перспективы роста только в том случае, если он встроен в глобальные производственные и финансовые цепочки. То же самое мы видим и в случае с Mail.ru Group. Перспективы этой компании были ограничены, пока у нее не появились совместные проекты с транснациональной корпорацией Alibaba, имеющей китайское происхождение. Так что выбор у национальных игроков невелик: либо вы встраиваетесь в глобальную систему, либо вы не будете иметь успеха. Потому многие государства и пытаются создавать условия для успешного развитие своих IT-предприятий, — заключил Алексей Иванов.

Между тем, представители крупнейших отечественных IT-компаний обратились в Минкомсвязь с просьбой не поддерживать законопроект ФАС о регулировании результатов интеллектуальной деятельности. Соответствующее письмо на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву направили Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт», передает РБК.

Разработчики уверяют, что законопроект о регулировании результатов интеллектуальной деятельности лишит их возможности «выбирать партнеров по компетенциям и выстраивать многоуровневые партнерские каналы».

Алексей Иванов с этим заявлением категорически не согласен. По его данным, большая часть отечественных стартапов и IT-предприятий вполне позитивно восприняли инициативу Федеральной антимонопольной службы.

«В прессе часто можно увидеть критику со стороны различных ассоциаций и компаний, которые выступают от имени российского бизнеса. Но если копнуть, то окажется, что эти компании аффилированы с глобальными корпорациями. В результате бывает очень непросто отделить позицию чисто российского бизнеса от позиции транснациональных гигантов», — обратил внимание наш собеседник.

Антимонопольное регулирование — это не репрессии против отдельно взятых транснациональных компаний, а всего лишь создание условий для появления «своих аналогичных предприятий», добавил Иванов.

«Никто не говорит о запрете того же Facebook. Речь идет о предоставлении возможности другим создать конкурентоспособное приложение. А запрет ни к чему хорошему не приведет. Только нарушатся текущие социальные и экономические процессы. Чем удобно антимонопольное регулирование? Оно обеспечивает необходимый баланс. То есть это не инструмент резкой смены цифрового ландшафта, а инструмент создания дополнительных направлений, с помощью которых этот ландшафт со временем изменится самостоятельно», — подытожил эксперт.