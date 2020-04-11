Как ФАС планирует защитить российские компании от зарубежных IT- гигантов

Эпидемия коронавируса ускорила рост цифровой экономики. Люди, оказавшись в условиях карантина или самоизоляции, стали чаще покупать продукты, медикаменты, одежду и услуги с помощью интернет-площадок. Таким образом, Россия столкнулась с угрозой монополизации многих секторов экономики со стороны транснациональных IT- корпораций.

«Взрывной рост онлайн-потребления — это неорганический рост. Он произошел независимо от неких естественных свойств рыночной среды и потребностей людей. Взрывной рост случился в первую очередь из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. И главными выгодоприобретателями в этой истории стали цифровые гиганты. В условиях рыночной экономики совершенно естественно, что эти гиганты постараются воспользоваться своим положением для получения максимальной прибыли. Они будут действовать прагматично и даже цинично, захватывая новые куски рынка», — рассказал в интервью «Ридусу» директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов.

В сложившейся ситуации малым и средним отечественным IT-предприятиям остается рассчитывать лишь на помощь со стороны государства, которое, по мнению Иванова, «должно поддерживать такие компании зачастую в ущерб стандартной бизнес-логике».

«Например, государство может создавать для транснациональных компаний менее выгодные условия, заставлять их предоставлять доступ к собственной инфраструктуре и раскрывать свои данные, — пояснил эксперт. — Транснациональные IT-корпорации должны стать субъектами естественных монополий. Если исторически такими субъектами считались, например, железнодорожные компании, то сейчас это цифровые корпорации, и к ним должны предъявляться соответствующие требования. Проще говоря, государство обязано заставить IT-корпорации допускать на рынок более мелкие компании и не ставить им палки в колеса».

Понимают это и в Федеральной антимонопольной службе. Заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский представил на Петербургском международном юридическом форуме подготовленный ФАСом пакет новых антимонопольных законопроектов, направленных на стабилизацию цифрового рынка.

В частности, ФАС предлагает ввести запрет на монополистическую деятельность цифровых платформ, но и создать эффективную систему контроля сделок, стоимость которых превышает семь миллиардов рублей. Также ведомство призывает считать отягчающим обстоятельством использование IT-монополистом специального софта для мониторинга рынка с целью поиска конкурентов и удержания цены на свои услуги.

В России, как и во всем мире, идет переосмысление критериев доминирования, — рассуждает Алексей Иванов. — Цифровые платформы доминируют иначе, чем классические монополисты. Традиционные критерии доминирования отталкиваются от цены и объема выпуска. Но цифровые платформы работают по-другому. Для большинства этих платформ товаром является нечто бесплатное. Например, бесплатные услуги поиска и так далее. Коммерциализация происходит на уровне контроля внимания. В общем, происходит продажа внимания пользователей. Это очень сложно улавливаемая форма наращивания рыночной власти.

В новой цифровой реальности существующая в нашей стране система антимонопольного контроля выглядит довольно абсурдно, а потому нуждается в кардинальных изменениях, уверен Алексей Иванов.

«Раньше мы всегда могли проконтролировать деятельность экономических субъектов, если сделка, участниками которой они являются, привела к снижению конкуренции на рынке и появлению доминирующих игроков. Мы просто шли к доминирующим игрокам и заставляли их менять свою экономическую политику. В условиях цифровой экономики этот второй элемент почти не работает. Тяжело выправить рынки, кода уже произошла монополизация. По многим причинам. Это и сетевые эффекты, и динамика поведения потребителя, и особенности психологического настроя. Изменения нужно предвосхищать, действовать превентивно», — утверждает Иванов.

«В России главным критерием оценки сделки всегда являлся объем активов. Если этот объем превышает энную сумму, то сделка ставится на контроль. В цифровой экономике объем активов — это далеко не всегда адекватный критерий. Активов может и не быть, но цена сделки при этом колоссальная. Например, Facebook, покупая компанию Whatsapp, заплатил много миллиардов долларов, а из активов было лишь три компьютера. Как вы измените сетевые эффекты или миллиард пользователей? Их не ставят на баланс», — объяснил директор Института права и развития ВШЭ-Сколково.

Кроме того, во странах Европы и США оборот интеллектуальных прав — использование лицензионных соглашений, программного обеспечения и патентов — является областью антимонопольного регулирование, ведь оборот интеллектуальных прав вполне может служить инструментом для монополизации рынка. В России дела обстоят совершенно иначе. У нас интеллектуальные права попросту выпадают из сферы антимонопольного регулирования. Это неправильно, — заключил эксперт.

Алексей Иванов надеется, что новый пакет антимонопольных законов будет рассмотрен и принят депутатами Госдумы как можно скорее. Иначе дальнейшее прорывное развитие отечественной цифровой экономики, на необходимость которого неоднократно указывал президент России Владимир Путин, станет попросту невозможным.