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Еще 73 пациента с COVID-19 умерли в Москве

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В столице зафиксировано еще 73 летальных исхода среди пациентов, зараженных коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 за все время эпидемии составило 2183, сообщил оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении оперативного штаба.

Были ли у покойных сопутствующие заболевания, в оперштабе не рассказали. В сообщении вновь отмечается необходимость соблюдать режим самоизоляции до конца мая.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о регистрации в России нового отечественного препарата, который помогает бороться с одним из самых опасных осложнений при COVID-19.

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