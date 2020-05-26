Зарегистрирован российский препарат для профилактики осложнения COVID-19
- 26 мая 2020, 21:53
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Препарат для профилактики одного из самых опасных осложнений COVID-19 зарегистрирован в России. Эта отечественная разработка уже применяется врачами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Один из препаратов, который профилактирует цитокиновый шторм, поражение легких, он зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошел в клиническую практику, при чем это отечественный препарат. Еще один препарат противовирусный, я воздержусь просто пока называть, на этой неделе завершает исследование», — сказал министр в программе «Право на справедливость» на Первом канале.
Цитокиновый шторм является неконтролируемой реакцией иммунной системы человека и вызывает разрушение тканей в очаге воспаления. Процесс может затронуть весь организм и является смертельно опасным.
Накануне стало известно о подготовке к массовому производству отечественной вакцины от коронавируса.
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