Зарегистрирован российский препарат для профилактики осложнения COVID-19

Препарат для профилактики одного из самых опасных осложнений COVID-19 зарегистрирован в России. Эта отечественная разработка уже применяется врачами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Один из препаратов, который профилактирует цитокиновый шторм, поражение легких, он зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошел в клиническую практику, при чем это отечественный препарат. Еще один препарат противовирусный, я воздержусь просто пока называть, на этой неделе завершает исследование», — сказал министр в программе «Право на справедливость» на Первом канале.

Цитокиновый шторм является неконтролируемой реакцией иммунной системы человека и вызывает разрушение тканей в очаге воспаления. Процесс может затронуть весь организм и является смертельно опасным.

Накануне стало известно о подготовке к массовому производству отечественной вакцины от коронавируса.