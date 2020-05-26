Прививка от коронавируса может стать обязательной

Первыми вакцину от коронавируса на себе опробуют российские медики, продавцы и учителя, которые контактируют с огромным количеством людей и находятся в «группе риска». Подготовка к массовому производству препарата уже началась. Возможно, прививка будет обязательной, заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«Подготовка к массовому производству вакцин идет уже сейчас, и мы надеемся, что вакцинация населения начнется в самые короткие сроки после регистрации. Обязательной вакцинация может стать в случае, если коронавирус будет постоянно циркулировать», — цитирует ТАСС слова Максютова.

Первыми, по мнению директора центра, вакцину должны получить врачи и медицинские работники, а также те, кто входит в «группу риска».

«Кроме этого, вакцинация будет необходима всем, кто по роду своей деятельности связан с необходимостью контактировать с множеством людей — продавцы, учителя и другие», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в конце июля 2020 года можно ожидать реальные результаты разработки вакцин от коронавируса.