найти ×
   
  • USD -0.46
    71.14
  • EUR -0.10
    77.79
СохранитьСохранено0
×

-101627

Джоан Роулинг анонсировала новую книгу для детей

Small f1a6d446e0
© EPA\TASS

© EPA\TASS

Британская писательница Джоан Роулинг, известная как автор романов о Гарри Поттере, разместила в Twitter анонс своей новой книги для детей «Икабог» (The Ickabog), которая выйдет в ноябре.

Роулинг предупредила читателей, что эта история не связана с Гарри Поттером и другими ее произведениями.

По словам писательницы, она написала «Икабога» более десяти лет назад и всегда хотела опубликовать эту сказку, но после последней книги о Гарри Поттере работала над двумя романами для взрослых и решила выпустить их раньше.

«До недавнего времени мои младшие дети были единственными, кто знал о существовании этой сказки», — рассказала писательница.

Она также сообщила, что до осени главы повести будут каждую неделю бесплатно размещаться в интернете, чтобы детям и их родителям было веселее проводить время на карантине. Первые две главы уже доступны для чтения.

Сюжет Роулинг не стала раскрывать, заметив только, что эта история «об истине и злоупотреблении властью».

Как писал ранее «Ридус», Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes. Суммарный доход автора книг о Гарри Поттере составил 92 млн долларов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии
10143086читать позжечитаю позже
Здоровье
Назван витамин, помогающий организму победить COVID-19
10029090читать позжечитаю позже

главное


Космос
Астрономы впервые заглянули в «душу» межзвездной кометы

Исследования показали, что 2I / Борисов могла образоваться у красного карлика.

405426читать позжечитаю позже

История
Расследования
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году04 марта

Не вырвался ли «синдром токсического масла» с военной базы США?

28039243читать позжечитаю позже