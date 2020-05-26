Джоан Роулинг анонсировала новую книгу для детей

Британская писательница Джоан Роулинг, известная как автор романов о Гарри Поттере, разместила в Twitter анонс своей новой книги для детей «Икабог» (The Ickabog), которая выйдет в ноябре.

Роулинг предупредила читателей, что эта история не связана с Гарри Поттером и другими ее произведениями.

По словам писательницы, она написала «Икабога» более десяти лет назад и всегда хотела опубликовать эту сказку, но после последней книги о Гарри Поттере работала над двумя романами для взрослых и решила выпустить их раньше.

«До недавнего времени мои младшие дети были единственными, кто знал о существовании этой сказки», — рассказала писательница.

Она также сообщила, что до осени главы повести будут каждую неделю бесплатно размещаться в интернете, чтобы детям и их родителям было веселее проводить время на карантине. Первые две главы уже доступны для чтения.

Сюжет Роулинг не стала раскрывать, заметив только, что эта история «об истине и злоупотреблении властью».

Как писал ранее «Ридус», Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes. Суммарный доход автора книг о Гарри Поттере составил 92 млн долларов.