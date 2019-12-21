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Названы самые высокооплачиваемые писатели 2019 года

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© © Evan Agostini/AP/TASS

© © Evan Agostini/AP/TASS

Список самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes возглавила британка Джоан Роулинг.

Суммарный доход автора книг о Гарри Поттере составил 92 млн долларов.

Как отмечается на сайте издания, в эту сумму вошли не только деньги, вырученные от продажи 2,8 млн экземпляров книг, и от кассовых сборов киноверсии последнего ее произведения, но также — от продаж билетов на спектакль в Бродвейском театре в Нью-Йорке. Кроме того, была учтена и прибыль, которую принесли тематические парки развлечений, основанных на «поттериане».

Второе место занял американец Джеймс Паттерсон, написавший в соавторстве с Биллом Клинтоном роман «Президент пропал». Его доход оценивается в 70 млн долларов.

Замкнула тройку лидеров экс-первая леди США Мишель Обама, заработавшая 36 млн долларов с продаж своей книги «Становление».

В декабре прошлого года рейтинг самых высокооплачиваемых писателей возглавлял Паттерсон, Роулинг была второй, а третье место занимал Стивен Кинг.

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