В России кошка заразилась коронавирусом

Положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, оказался у пятилетней кошки в России.

Инфицированное животное поместили на карантин «по месту нахождения», сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа», — приводит сообщение РИА Новости. Уточняется, что исследования проводились по технологии ПЦР.

При этом не сообщается о том, болели ли коронавирусом хозяева кошки, а также отсутствует информация о симптомах заболевания.

Как отмечает агентство, ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак, домашних кошек и тигра, однако все они контактировали с инфицированными людьми.

Кроме того, в лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока не доказано, что эти животные могут заразить коронавирусом человека.

Ранее «Ридус» писал о том, что один из сотрудников фермы по разведению норок на юге Нидерландов заразился коронавирусом от животных.