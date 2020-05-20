Передачу COVID-19 от норки человеку зафиксировали в Нидерландах

Один из сотрудников фермы по разведению норок на юге Нидерландов заразился коронавирусом от животных. Об этом сообщила в своем письме в парламент министр сельского хозяйства страны Корнелия Йоханна «Карола» Скоутен.

О вспышках болезни на норковых фермах в Нидерландах впервые стало известно в апреле, когда у некоторых животных было отмечено затрудненное дыхание. Это стало причиной более серьезного расследования.

Власти запретили людям появляться в 400-метровой зоне вокруг двух ферм в населенных пунктах Бек-эн-Донк и Мильхез в провинции Северный Брабант. Это — центр норковой промышленности Нидерландов, а также эпицентр вспышки COVID-19 в стране, пишет Dutch News. Были взяты пробы воздуха, чтобы проверить возможность распространения инфекции. Тесты провели среди персонала и самих норок. Поначалу в министерстве сельского хозяйства заявили: «В настоящее время нет никаких признаков того, что домашние или сельскохозяйственные животные играют роль в распространении COVID-19».

Однако теперь в своем письме Скоутен признала, что предыдущие выводы ее сотрудников были неверными. Однако Институт общественного здравоохранения Нидерландов по-прежнему оценивает вероятность передачи коронавируса животными как минимальную.

В письме министра не сказано о состоянии заболевшего работника, отмечает Reuters.

Мех норки продается в Китае, Корее, Греции и Турции. После давления со стороны правозащитников правительство Нидерландов запретило создавать новые норковые фермы в 2013 году. Этим же решением определено, что все существующие предприятия должны быть закрыты к 2024 году.

Тем временем в Канаде из-за распространения коронавируса начали бить эскимосов. Этим коренным жителям Северной Америки советуют «вернуться к себе в Китай».