За два месяца пандемии российские миллиардеры разбогатели на $62 млрд

На 62 млрд долларов увеличилось за время пандемии коронавируса совокупное состояние российских миллиардеров.

Сейчас оно оценивается в 454 млрд долларов, сообщает Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real Time.

Отсчет велся с 18 марта, поскольку именно на эту дату приходится финальный расчет состояний бизнесменов, вошедших в список Forbes 2020 года. Как отмечает издание, в тот период фондовые рынки переживали одно из сильнейших падений, а за неделю до этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

С тех пор, по данным журнала, индекс Dow Jones вырос на 23%, а индекс Московской биржи — на 30%.

В итоге за указанный период пять богатейших россиян увеличили свое совокупное состояние на 22,6 млрд долларов, доведя его до 109,5 млрд. Больше других — 6,4 млрд долларов — заработал совладелец и президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, возглавивший российскую часть рейтинга Forbes-2020. На данный момент его состояние оценивается в 26,1 млрд долларов.

Второе место занимает основатель и председатель правления «Новатэка» и совладелец «Сибура» Леонид Михельсон, состояние которого увеличилось с 17,1 до 22,5 млрд долларов.

Тройку лидеров замыкает основной владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, увеличивший свое состояние с 18,1 до 21 млрд долларов.

Как пишет издание, общее число российских миллиардеров выросло за время пандемии с 99 до 101 человека.

Ранее сообщалось, что состояние богатейших людей мира увеличилось за тот же период на 255 млрд долларов.