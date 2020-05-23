Состояние богатейших людей мира выросло за время пандемии на $255 млрд

За последние два месяца состояние 25 богатейших людей мира выросло в совокупности на 255 млрд долларов, сообщает Forbes.

Больше других разбогател во время пандемии коронавируса основатель Facebook Марк Цукерберг, активы которого подорожали на 31 млрд долларов. В итоге его состояние оценивается в 86,5 млрд долларов.

Как пишет издание, на фоне объявления о запуске сервиса Facebook Shops акции это социальной сети выросли почти на 60%.

Отмечается также, что глава корпорации Amazon Джефф Безос, являющийся богатейшим человеком на планете, за последние два месяца заработал 29,9 млрд долларов на росте акций компании. Его общее состояние увеличилось до 146,9 млрд долларов.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс, активы которого выросли на 11,9 млрд долларов, довел свое состояние до 106,5 млрд долларов.

Ранее аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun составили рейтинг будущих триллионеров, предсказав, что первым увеличит свое состояние до триллиона долларов основатель и владелец Amazon Джефф Безос, причем случится это уже в 2026 году.

«Ридус» также рассказывал о том, как в начале этого года Безосу удалось разбогатеть на 13,2 миллиарда долларов (около 834,8 миллиарда рублей) всего за 15 минут.

