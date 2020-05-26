Власти Японии не одобрили препарат авиган для лечения COVID-19
- 26 мая 2020, 02:39
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Правительство Японии отказалось от одобрения препарата авиган корпорации Fujifilm Holdings для лечения COVID-19. Об этом сообщило агентство Kyodo News.
Японский премьер-министр Синдзо Абэ ранее выражал надежду на одобрение препарата в мае, если его эффективность и безопасность будут подтверждены.
Авиган также известен под названием фавипиравир или фавилавир. Он уже имеется в продаже, как противовирусный препарат, разработанный японскими фармацевтами для лечения гриппа. Лекарство рассматривали в качестве потенциального средства для борьбы с коронавирусной инфекцией.
В конце апреля в США решили, что гидроксихлорохин также нельзя считать эффективным при лечении COVID-19. Хотя его активно пропагандировал президент Дональд Трамп.
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