Власти Японии не одобрили препарат авиган для лечения COVID-19

Правительство Японии отказалось от одобрения препарата авиган корпорации Fujifilm Holdings для лечения COVID-19. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ ранее выражал надежду на одобрение препарата в мае, если его эффективность и безопасность будут подтверждены.

Авиган также известен под названием фавипиравир или фавилавир. Он уже имеется в продаже, как противовирусный препарат, разработанный японскими фармацевтами для лечения гриппа. Лекарство рассматривали в качестве потенциального средства для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В конце апреля в США решили, что гидроксихлорохин также нельзя считать эффективным при лечении COVID-19. Хотя его активно пропагандировал президент Дональд Трамп.