найти ×
   
  • USD
    71.60
  • EUR
    77.88
СохранитьСохранено0
×

-102563

Власти Японии не одобрили препарат авиган для лечения COVID-19

Small a73d41983d
© Pixabay

© Pixabay

Правительство Японии отказалось от одобрения препарата авиган корпорации Fujifilm Holdings для лечения COVID-19. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ ранее выражал надежду на одобрение препарата в мае, если его эффективность и безопасность будут подтверждены.

Авиган также известен под названием фавипиравир или фавилавир. Он уже имеется в продаже, как противовирусный препарат, разработанный японскими фармацевтами для лечения гриппа. Лекарство рассматривали в качестве потенциального средства для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В конце апреля в США решили, что гидроксихлорохин также нельзя считать эффективным при лечении COVID-19. Хотя его активно пропагандировал президент Дональд Трамп.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт
-6033116читать позжечитаю позже
Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
3516162читать позжечитаю позже

главное


Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

27760048читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет13 декабря 2019

Запрягли ездового человека.

40242123читать позжечитаю позже