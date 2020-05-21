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Глава Минздрава пообещал вакцину к концу июля

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© Pixabay

© Pixabay

Уже в конце июля нынешнего года можно ожидать реальные результаты разработки вакцин от коронавируса. Тогда же прогнозируется и более широкий доступ к ним. Пока все идет без сбоев, заверил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, уже идут доклинические испытания. Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться в конце июля», — отметил Мурашко.

По словам министра, работу над вакцинами ведут государственные и частные компании. Кому-то из них удалось подобраться «чуть ближе к финалу». Кто-то пока «чуть дальше». Мурашко выразил надежду на то, что на российском рынке появятся сразу несколько препаратов.

«Это всегда и конкурентное преимущество, и можно сравнивать качество», — подчеркнул он.

Тем временем с начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже свыше пяти миллионов человек. Более 325 тысяч из них погибли. В России, по последним данным, зафиксировано 317 554 случая заражения и 3099 летальных исходов.

Тем временем в Канаде решили проверить способность марихуаны противостоять коронавирусу.

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Комментарии (1)

  • Small bac61ca2c4
    Максим Легуенковчера, 22:15

    Почти уверен, что своими вакцинами, сляпанными "на коленке" они ухлопают народу больше, чем заберет коронавирус

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