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001937

Гордон опроверг информацию о его положительном тесте на коронавирус

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© ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

© ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Появившаяся в СМИ информация о том, что результат теста на COVID-19 оказался у телеведущего Александра Гордона положительным, не соответствует действительности.

Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил сам Гордон.

«Этот бред! Я даже комментировать не буду, нет у меня никакого коронавируса», — заявил он.

При этом, как сообщает «Стархит», в анонсе сегодняшнего выпуска программы «Док-ток» появилась Елена Малышева. «Сегодня программу придется провести мне. Дело в том, что у Александра Гордона подозрение на коронавирус», — цитирует ее издание. «Так это или нет, мы узнаем только завтра», — добавила она.

Примечательно, что передача будет посвящена проблемам, связанным с коронавирусом.

Ранее в «МК» появилась публикация о том, что телеведущий вынужден был покинуть студию Первого канала во время съемок программы «Док-ток», узнав о том, что его тест на коронавирус оказался положительным.

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