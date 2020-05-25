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Гордон прервал съемки «Док-ток» из-за положительного теста на COVID-19

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© Артем Коротаев/ТАСС

© Артем Коротаев/ТАСС

Телеведущий Александр Гордон вынужден был покинуть студию Первого канала во время съемок программы «Док-ток», узнав о том, что его тест на коронавирус оказался положительным.

Как сообщает «МК» со ссылкой на источники, у Гордона перед съемкой был сильный кашель, из-за чего он решил пройти экспресс-тест Biozek Medical. Именно эти нидерландские тесты были выбраны московским правительством для массового тестирования жителей столицы.

Результат, который был готов уже через 10 минут, показал наличие у телеведущего коронавируса. Это неприятное известие вынудило 56-летнего Гордона срочно покинуть студию и отправиться в клинику для дополнительных исследований.

Ранее коронавирусная инфекция был обнаружена у многих других знаменитостей, включая телеведущую Оксану Пушкину, писателя-сатирика Анатолия Трушкина, историка моды Александра Васильева, певицу Надежду Бабкину и певца Льва Лещенко.

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