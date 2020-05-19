В Госдуме предположили, что российские курорты могут открыться с 1 июля

После пандемии на рынке внутреннего туризма стоит ждать падения цен на путевки.

Отечественные курорты могут заработать с 1 июля практически по всей стране, предположил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

При этом он отметил, что летний туристический сезон в России пройдет с учетом определенных санитарно-эпидемиологических ограничений.

«Конечно, состоится с определенными ограничениями санитарно-эпидемиологическими», — приводит ТАСС его слова, сказанные на пресс-конференции, посвященной перспективам туристического сезона в России.

По прогнозу Дегтярева, после пандемии на рынке внутреннего туризма стоит ждать падения цен на путевки. Депутат считает, что повышение цен было бы неблагоразумным решением со стороны отрасли. Он подчеркнул, что самый правильный путь — снизить цены, так как турбизнесу придется завоевывать клиента заново, пишет ФАН.

Ранее «Ридус» писал о том, что, по оценкам экспертов, после завершения пандемии коронавируса цены на путешествия по всему миру могут значительно вырасти. Все дело в том, что меры социального дистанцирования, которые необходимо будет соблюдать после снятия ограничительных мер, не позволят авиакомпаниям и отельерам использовать свои мощности на 100%.

Также стало известно, что Турция собирается открыть границы для иностранных туристов 20 мая.

