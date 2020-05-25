Пандемия вновь превратила британцев в «нацию огородников»

Для миллиардов людей во всем мире пандемия коронавируса запомнится периодом неуверенности и тревоги. Не стала исключением и Великобритания, «севшая» на самоизоляцию в конце марта. На фоне сбоев в глобальной цепочке поставок, люди во многих странах столкнулись с дефицитом продуктов. Ему помогли всеобщая паника и стремление сделать запасы. В Австралии пропала мука, в Италии — макароны, в Британии — яйца. Напуганные британцы принялись копать огороды, как это было во время мировых войн.

Из-за распространения коронавируса во многих странах испугались нехватки рабочей силы для производства скоропортящихся продуктов, в том числе — свежих овощей. Как и в случае любого кризиса, люди быстро взяли дело в свои руки, о чем свидетельствует стремительный рост продаж семян, пишет сайт «Би-би-си».

По данным свежего отчета Управления национальной статистики Великобритании (ONS), примерно 42% жителей страны занялись садоводством и огородничеством. Почти 350 тысяч человек принялись искать сайте Королевского садоводческого общества советы по выращиванию овощей и других культур. Наиболее популярным среди них оказался скромный картофель. Люди копают землю на своих задних дворах, выращивают растения в горшках на балконах, используют подоконники в качестве теплиц для рассады.

Стремление выращивать овощи самостоятельно наблюдалось по обе стороны Атлантики, в Северной Америке, Великобритании и Австралии, во время Первой и Второй мировых войн. Тогда дефицит продуктов достиг в союзных странах критического уровня. В ответ правительства организовали внутренние кампании, призвали граждан активизироваться и накормить страну. Обработка почвы стала патриотическим долгом.

В Великобритании наиболее популярна была кампания «Копай для победы», начатая министерством сельского хозяйства в 1939 году. Она оказалась настолько успешной, что количество огородов выросло всего за три года до 1,7 миллиона, а число частных садов превысило пять миллионов. В те годы какой-то журнал по садоводству перефразировал утверждение Наполеона о том, что англичане являются нацией владельцев магазинов. Теперь, отметило издание, «мы могли бы с равной справедливостью называться нацией садовников».

Считается, что садоводство изначально заложено в британской психике. Сад остается частным убежищем и местом творческого самовыражения, а также предметом личной гордости. Это нашло свое отражение в ежегодных конкурсах «гигантских овощей», проводимых в условиях высокой конкуренции по всей стране. Для британцев выращивание собственных продуктов имеет дополнительную ценность в качестве объединения, утверждает автор материала.

В годы войн садоводство не только обеспечивало едой: выращивание фруктов и овощей поднимало моральный дух и давало определенный импульс обществу. Работа для общего блага объединяла и позволила тем, кто оставался дома, сыграть свою роль, пусть и небольшую с виду.

Возможно, именно поэтому особая роль садов и огородов ощущается в Великобритании и сегодня. Хотя использование аналогии с войной для описания коронавирусной пандемии является спорным, оно все же имеет смысл. Огород будто бы соединил эти два трудных момента во времени. Британцы хотят возродить чувство общности, и выращивание овощей буквально говорит о том, что они вместе, пишет автор статьи.



Огород не только позволяет кормить собственные семьи, но и дает возможность делиться продуктами со своими соседями. Опрос британской благотворительной организации RSA показал: 42% респондентов из-за пандемии стали больше ценить еду, а 10% впервые поделились своими запасами. Люди также раздают знакомым семена и рецепты их выращивания.

Во времена неуверенности и замешательства даже посадка семян салата может дать видимость надежды, резюмирует автор статьи.

Тем временем в США пандемия превратила крыс в каннибалов. Животные стали более агрессивными и опасными из-за отсутствия людей на улицах и пустых помоек ресторанов и кафе.