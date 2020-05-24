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Пандемия подтолкнула крыс к каннибализму и сделала агрессивнее

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© Twitter

© Twitter

Пандемия коронавируса серьезно повлияла не только на поведение людей, но и на образ жизни животных, тесно взаимодействующих с человеком в повседневной жизни. Не стали исключением крысы. До начала режима массовой самоизоляции основным источником питания этих грызунов был городской общепит, вернее — его помойки. Теперь рестораны, кафе и столовые закрыты, еду продают только на вынос, мусорные баки пустуют, и у крыс начался голод. Они стали есть не только друг друга, но и собственное потомство. Такая жизнь делает животных смелее и наглее.

Агентство по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупредило о том, что крысы в американских населенных пунктах в условиях пандемии становятся все более агрессивными. Не стоит забывать, что грызуны являются переносчиками опасных болезней. Медики дали несколько советов людям, как остановить распространение заразы в своих районах.

«Власти различных регионов все чаще сообщают об увеличении активности грызунов, которые ищут новые источники пищи. Отделы по охране окружающей среды и борьбе с грызунами отмечают увеличение запросов о помощи, связанных с грызунами, а также сообщений о необычном или агрессивном поведении крыс», — цитирует Business Insider текст пресс-релиза CDC на прошлой неделе.

Специалисты советуют ограничить доступ в дома и на предприятия, чаще и более тщательно убирать мусор, подстригать густую растительность, плотно контейнеры для отходов, а также убрать корм для животных и птиц со дворов. Такие меры помогут предотвратить появление грызунов вблизи человеческого жилья.

Без пищевых отходов человека в США страдают не только крысы. Так, закрытие казино оставило без стейков и лобстеров свиней Лас-Вегаса.

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